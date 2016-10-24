Белый дом исчезнет с лица земли, когда США пойдут против КНДР — Центральное телеграфное агентство Кореи

Курс администрации президента Барака Обамы в отношении КНДР "потерпел полный провал". Об этом говорится в комментарии информационного агентства ЦТАК, опубликованном сегодня в газете "Нодон синмун". Соединенные Штаты, отмечается в нем, "упорно проводят противоречивую политику в этом направлении, не желая осознать, что КНДР невозможно поставить под свой контроль по желанию Вашингтона".

В Пхеньяне, судя по комментарию, вызвали возмущение недавние заявления ряда официальных лиц США, в том числе помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Рассела, которые "допускают оскорбительные выпады в адрес высшего руководства КНДР", что, на взгляд ЦТАК, "равнозначно объявлению войны".

Информагентство предупредило, что Белый дом "исчезнет с лица земли в тот самый момент, когда США развернут агрессивные действия против КНДР". "Американская территория находится в пределах досягаемости мощных ядерных сил народной республики, войска ожидают приказа, чтобы открыть огонь по цитаделям зла и базам агрессии," - подчеркивается в комментарии.

Информагентство утверждает, что "революционная армия КНДР точно поразит намеченные цели, учитывая то, что ее главной задачей является обеспечение надежной защиты высшего руководства страны".

В беседе с журналистами Рассел, по версии ЦТАК, заявил, что "КНДР прекратит свое существование в то время, когда получит возможность для нанесения превентивного удара". Чиновник высказался за усиление санкций в отношении Пхеньяна из-за его несогласия заморозить ракетно-ядерную программу, подтвердил намерение США разместить систему противоракетной обороны в Южной Корее "как можно быстрее на фоне угроз со стороны Севера".

Реагируя на высказывания Рассела, представитель МИД КНДР отметил, что заявления администрации США, нацеленные против КНДР, "перешли все допустимые границы".

Источник: ТАСС