Белый дом исчезнет с лица земли, когда США пойдут против КНДР — Центральное телеграфное агентство Кореи

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Курс администрации президента Барака Обамы в отношении КНДР "потерпел полный провал". Об этом говорится в комментарии информационного агентства ЦТАК, опубликованном сегодня в газете "Нодон синмун". Соединенные Штаты, отмечается в нем, "упорно проводят противоречивую политику в этом направлении, не желая осознать, что КНДР невозможно поставить под свой контроль по желанию Вашингтона".
В Пхеньяне, судя по комментарию, вызвали возмущение недавние заявления ряда официальных лиц США, в том числе помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Рассела, которые "допускают оскорбительные выпады в адрес высшего руководства КНДР", что, на взгляд ЦТАК, "равнозначно объявлению войны".
Информагентство предупредило, что Белый дом "исчезнет с лица земли в тот самый момент, когда США развернут агрессивные действия против КНДР". "Американская территория находится в пределах досягаемости мощных ядерных сил народной республики, войска ожидают приказа, чтобы открыть огонь по цитаделям зла и базам агрессии," - подчеркивается в комментарии.
Информагентство утверждает, что "революционная армия КНДР точно поразит намеченные цели, учитывая то, что ее главной задачей является обеспечение надежной защиты высшего руководства страны".
В беседе с журналистами Рассел, по версии ЦТАК, заявил, что "КНДР прекратит свое существование в то время, когда получит возможность для нанесения превентивного удара". Чиновник высказался за усиление санкций в отношении Пхеньяна из-за его несогласия заморозить ракетно-ядерную программу, подтвердил намерение США разместить систему противоракетной обороны в Южной Корее "как можно быстрее на фоне угроз со стороны Севера".
Реагируя на высказывания Рассела, представитель МИД КНДР отметил, что заявления администрации США, нацеленные против КНДР, "перешли все допустимые границы".