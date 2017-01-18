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10:38, 18 2017

Авиалайнер президента России требует планового технического обслуживания

Автор: Покровская Ольга
Авиалайнер президента России требует планового технического обслуживания

Фото: kremlin.ru

Появившиеся в некоторых СМИ сообщения о проблемах безопасности Президентского Ил-96-300, входящего в состав специального летного отряда «Россия», не соответствуют действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление пресс-секретаря руководителя страны Дмитрия Пескова.

По словам Дмитрия Пескова, вся авиатехника Специального летного отряда «Россия» и, особенно, авиалайнер Ил-96-300, на котором Владимир Путин осуществляет перелеты для проведения официальных визитов в иностранные государства, подвержены особому контролю и завышенным требованиям безопасности.

Именно это и стало причиной объявления тендера на ремонт одного из самолетов авиаотряда, а никак не возникновение нештатной ситуации, о которой поспешили рассказать некоторые журналисты.

В ходе беседы с журналистами ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Президента России Елена Крылова отметила, что главной задачей Специального летного отряда «Россия» является обеспечение безопасности первых лиц государства во время авиационных перелетов, а также поддержание воздушных судов в технически исправном состоянии.

Все воздушные суда, на обшивке которых обнаруживаются вмятины или трещины, немедленно отправляются на ремонт, независимо от опасности повреждений. Это стандартная оперативная процедура, которая неукоснительно соблюдается.

В целях обеспечения повышенного уровня безопасности, любая информация о проведении подобного рода работ является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Но Елена Крылова признала, что устранение выявленных вмятин на фюзеляже одного из самолетов не повлияет на режим работы авиапредприятия, а Президент России будет обеспечен технически исправной и безопасной авиационной техникой.

Источник: ТАСС
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ил-96−300, президент, ремонт, Специальный летный отряд «Россия»,

Комментарии (1)

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Иван Иванов 24.01.2017

Всё требует ремонта

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