Финляндия укрепляет свои оборонные возможности

Финляндия нацелена на подписание с Вашингтоном договора о военном сотрудничестве. Произойти это может до ноябрьских президентских выборов в США. В июле на саммите НАТО в Польше финны уже заключили аналогичное соглашение с Великобританией. Оно предусматривает, в частности, содействие в подготовке военнослужащих, проведение совместных учений, а также обмен данными. Финские власти тогда подчеркивали, что документ не содержит обязательств по развитию общей оборонной системы двух стран.

Ключевые министры в правительстве относятся к активизации военных контактов с США благожелательно, часто ссылаясь при этом на роль американской стороны в обеспечении европейской безопасности. Так, руководитель финского МИД Тимо Сойни недавно заявил, что главной опорой безопасности Европы является готовность США помогать ей в деле ее обеспечения, "независимо от того, кто находится в Белом доме - демократы или республиканцы". По его словам, активное сотрудничество с американцами в области политики безопасности и в сфере обороны отвечает интересам Финляндии.

По словам министра обороны Юсси Ниинистё, одна из причин того, что Хельсинки и Вашингтон готовят сейчас военное соглашение, - "растущее в странах Скандинавии недовольство российской военной активностью в регионе". Однако, по его словам, документ "не будет содержать обязательств о военной помощи, которых предполагало бы членство в НАТО".

В то же время президент Финляндии Саули Ниинистё не раз подчеркивал, что совместные учения с США являются отработкой технических элементов и "не образуют политическую линию (Финляндии) в области безопасности". Он также указывал, что США - далеко не единственный важный партнер Финляндии в сфере безопасности.

Как отметили в беседе с корр. ТАСС эксперты, умеренная и примирительная линия Саули Ниинистё не всегда совпадает с высказываниями отдельных финских политиков, однако без согласия президента слишком неоднозначных в политическом плане шагов во внешней политике Финляндия, скорее всего, не допустит. При этом, несмотря на стремление глав минобороны и МИД к усилению военного взаимодействия с США, финны портить отношения с Москвой не собираются, учитывая сотрудничество во многих сферах и протяженную границу.

Один из источников высказал такое мнение: "Как Швеция, так и Финляндия в настоящее время укрепляют свои оборонные возможности с помощью международных связей. И взаимодействие с США находится здесь на ключевой позиции. Интерес Вашингтона к вопросу безопасности Финляндии и Швеции возрос, когда регион Балтийского моря стал одной из площадок для демонстрации военной мощи России".

Эксперты подчеркивают, что всякий раз, когда возникает вопрос о характере военного сотрудничества Финляндии и США, параллельно появляется и другой: является ли конечной целью этого процесса вступление финнов в НАТО? Наиболее четко официальную позицию властей по этому поводу изложил премьер- министр Юха Сипиля, выступая в июне на съезде своей партии Финляндский центр. "Год назад мы записали в программе правительства, что Финляндия - это страна, не входящая в военные блоки, которая, однако, допускает возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Этот пункт, по моему мнению, до сих пор остается очень хорошей позицией", - сказал он. "Если однажды мы придем к такому решению (вступить в НАТО), то я считаю, что следует провести референдум", - добавил Сипиля.

При этом президент Ниинистё и глава МИД Сойни говорили также о том, что на подачу заявки на вступление в НАТО может повлиять "развитие ситуации с безопасностью в Европе", однако в настоящий момент для финнов такой шаг неактуален. "Здесь все максимально четко: хотя сейчас мы заявку не подаем, но то, что оставляем эту дверь открытой, идет на пользу безопасности Финляндии", - отмечал Сойни. Опросы общественного мнения в Финляндии показывают, что население настроено против присоединения к НАТО, хотя и заявляет о том, что испытывает опасения по поводу возможных действий России.

Между тем в Финляндии есть политические силы, которые открыто поддерживают вступление страны в НАТО. Это входящая в правительственную коалицию Национальная коалиционная партия и оппозиционная Шведская народная партия.

США укрепляют военное сотрудничество со Швецией и Финляндией

Швеция стремится к более тесному военному сотрудничеству с США

Источник: ТАСС