18+
beta
Регистрация прошла успешно
Дополнительная информация отправлена вам на почтовый ящик
Продолжить
Вы находитесь здесь: Главная | Национальная
06:55, 20 2016

Финляндия укрепляет свои оборонные возможности

Автор: Нина Бурмистрова
Финляндия укрепляет свои оборонные возможности

Фото: NATO HQ MARCOM

Финляндия нацелена на подписание с Вашингтоном договора о военном сотрудничестве. Произойти это может до ноябрьских президентских выборов в США. В июле на саммите НАТО в Польше финны уже заключили аналогичное соглашение с Великобританией. Оно предусматривает, в частности, содействие в подготовке военнослужащих, проведение совместных учений, а также обмен данными. Финские власти тогда подчеркивали, что документ не содержит обязательств по развитию общей оборонной системы двух стран.

Ключевые министры в правительстве относятся к активизации военных контактов с США благожелательно, часто ссылаясь при этом на роль американской стороны в обеспечении европейской безопасности. Так, руководитель финского МИД Тимо Сойни недавно заявил, что главной опорой безопасности Европы является готовность США помогать ей в деле ее обеспечения, "независимо от того, кто находится в Белом доме - демократы или республиканцы". По его словам, активное сотрудничество с американцами в области политики безопасности и в сфере обороны отвечает интересам Финляндии.

По словам министра обороны Юсси Ниинистё, одна из причин того, что Хельсинки и Вашингтон готовят сейчас военное соглашение, - "растущее в странах Скандинавии недовольство российской военной активностью в регионе". Однако, по его словам, документ "не будет содержать обязательств о военной помощи, которых предполагало бы членство в НАТО".

В то же время президент Финляндии Саули Ниинистё не раз подчеркивал, что совместные учения с США являются отработкой технических элементов и "не образуют политическую линию (Финляндии) в области безопасности". Он также указывал, что США - далеко не единственный важный партнер Финляндии в сфере безопасности.

Как отметили в беседе с корр. ТАСС эксперты, умеренная и примирительная линия Саули Ниинистё не всегда совпадает с высказываниями отдельных финских политиков, однако без согласия президента слишком неоднозначных в политическом плане шагов во внешней политике Финляндия, скорее всего, не допустит. При этом, несмотря на стремление глав минобороны и МИД к усилению военного взаимодействия с США, финны портить отношения с Москвой не собираются, учитывая сотрудничество во многих сферах и протяженную границу.

Один из источников высказал такое мнение: "Как Швеция, так и Финляндия в настоящее время укрепляют свои оборонные возможности с помощью международных связей. И взаимодействие с США находится здесь на ключевой позиции. Интерес Вашингтона к вопросу безопасности Финляндии и Швеции возрос, когда регион Балтийского моря стал одной из площадок для демонстрации военной мощи России".

Эксперты подчеркивают, что всякий раз, когда возникает вопрос о характере военного сотрудничества Финляндии и США, параллельно появляется и другой: является ли конечной целью этого процесса вступление финнов в НАТО? Наиболее четко официальную позицию властей по этому поводу изложил премьер- министр Юха Сипиля, выступая в июне на съезде своей партии Финляндский центр. "Год назад мы записали в программе правительства, что Финляндия - это страна, не входящая в военные блоки, которая, однако, допускает возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Этот пункт, по моему мнению, до сих пор остается очень хорошей позицией", - сказал он. "Если однажды мы придем к такому решению (вступить в НАТО), то я считаю, что следует провести референдум", - добавил Сипиля.

При этом президент Ниинистё и глава МИД Сойни говорили также о том, что на подачу заявки на вступление в НАТО может повлиять "развитие ситуации с безопасностью в Европе", однако в настоящий момент для финнов такой шаг неактуален. "Здесь все максимально четко: хотя сейчас мы заявку не подаем, но то, что оставляем эту дверь открытой, идет на пользу безопасности Финляндии", - отмечал Сойни. Опросы общественного мнения в Финляндии показывают, что население настроено против присоединения к НАТО, хотя и заявляет о том, что испытывает опасения по поводу возможных действий России.

Между тем в Финляндии есть политические силы, которые открыто поддерживают вступление страны в НАТО. Это входящая в правительственную коалицию Национальная коалиционная партия и оппозиционная Шведская народная партия.

США укрепляют военное сотрудничество со Швецией и Финляндией

Швеция стремится к более тесному военному сотрудничеству с США

Источник: ТАСС

Новости партнера:

Читайте также из данного раздела:

Персоны
Национальная 06:34; 23.08.2016
БИОГРАФИЯ: Александр Новак, министр энергетики РФ
Персоны 06:49; 04.08.2016
БИОГРАФИЯ: Президент США Барак Обама
Национальная 07:47; 02.08.2016
БИОГРАФИЯ: Конструктор подводных лодок Игорь Спасский
Национальная 18:34; 11.01.2016
БИОГРАФИЯ: Британский музыкант Дэвид Боуи
Армия и ОПК 16:28; 25.12.2015
БИОГРАФИЯ: Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов
Национальная 15:54; 24.12.2015
БИОГРАФИЯ: Протоиерей Всеволод Чаплин
Больше новостей

Импортозамещение
Импортозамещение 11:17; 30.12.2016
Лекарства отечественного производства займут до 90% аптечного рынка
Импортозамещение 06:01; 26.12.2016
Программа импортозамещения в России дает позитивные результаты
Импортозамещение 10:59; 21.10.2016
Российская «оборонка» снабжалась поддельной китайской техникой
Импортозамещение 06:28; 17.10.2016
С иностранным ПО в России будут бороться административными штрафами
Импортозамещение 07:22; 05.09.2016
Фермер Олег Сирота: «Нам необходимо «вылезать из кастрюль» и развиваться!»
Импортозамещение 06:53; 27.04.2016
Минтруд выступил с инициативой об импортозамещении СИЗ
Больше новостей

Продовольственная
Национальная 10:56; 30.12.2016
В Metro нашли опасный для здоровья мед
Национальная 07:15; 23.12.2016
Проблему охраны подземных вод обсудили на Комиссии Совбеза России по экологии
Национальная 06:38; 23.12.2016
Россельхознадзор ограничил ввоз в РФ мяса птицы, выращенной в некоторых регионах Западной Европы
Национальная 13:04; 22.12.2016
На продукции ЕАЭС появится значок «ГМО»
Национальная 16:16; 14.12.2016
Новые интернет-технологии помогут развитию отечественного АПК
Национальная 13:30; 12.12.2016
С фальсифицированным вином поможет бороться реестр виноградников
Больше новостей

Аналитика
Аналитика 11:16; 08.01.2016
ДОСЬЕ: Ядерная программа КНДР
Аналитика 15:53; 07.01.2016
ДОСЬЕ: Православное Рождество
Аналитика 11:08; 05.01.2016
От армии-2015 к армии-2016
Аналитика 10:58; 02.01.2016
Черногорию пригласили в НАТО: власти за, народ против
Аналитика 10:46; 31.12.2015
Непростой год Путина
Аналитика 09:48; 26.12.2015
Перспективы оснащения надводных кораблей и подводных лодок ВМФ РФ новыми ракетными комплексами (часть 3)
Больше новостей

Экономическая
Национальная 06:15; 27.12.2016
Безопасность Нововоронежской АЭС подтверждена международными экспертами
Национальная 14:21; 12.12.2016
Мировой инвестиционный фонд займется развитием экологически чистой энергетики
Национальная 16:00; 08.12.2016
Безопасность Ростовской АЭС под контролем профессионалов
Национальная 16:49; 24.10.2016
Цифровые стартапы грозят уничтожить современный бизнес
Национальная 10:25; 24.10.2016
Штрафы за незаконную добычу янтаря значительно увеличат
Национальная 11:58; 19.10.2016
Сбербанк пытается защитить наличность в банкоматах
Больше новостей

Спецслужбы
Национальная Сегодня 09:40
Сотрудники МЧС спасли жителей Усть-Катава от схода снежной лавины
Государственная 14:45; 06.01.2017
Трамп не считает себя противником разведки
Национальная 13:41; 05.01.2017
МЧС России начнет подготовку водолазов из Иордании
Национальная 08:45; 05.01.2017
Дональд Трамп реформирует американские разведслужбы
Национальная 07:18; 30.12.2016
Сотрудники МЧС спасли замерзающих итальянских туристок
Национальная 09:55; 28.12.2016
К 100-летию образования российских спецслужб продемонстрируют фильмы о разведчиках
Больше новостей

Государственная
Государственная 14:45; 06.01.2017
Трамп не считает себя противником разведки
Армия и ОПК 11:19; 05.01.2017
Российскую Арктику прикроет радиолокационный комплекс «Сопка-2»
Армия и ОПК 13:48; 04.01.2017
В России предложили установить День верности воинской присяге
Армия и ОПК 12:05; 04.01.2017
Армия получит единые спецтренажеры для ракетных комплексов «Искандер-М»
Армия и ОПК 08:30; 29.12.2016
Подразделения Восточного ВО получили новые комплексы телемедицины
Государственная 04:15; 29.12.2016
В Крым начал поступать газ с материковой части России
Больше новостей

Мировая
Мировая 14:32; 05.01.2017
Обучать британцев навыкам оказания первой помощи при терактах будет мобильное приложение
Мировая 06:15; 29.12.2016
В освобожденном Алеппо саперы обнаружили целый арсенал иностранного оружия
Мировая 06:04; 29.12.2016
ЦРУ предстоит в суде подтвердить информацию о российских кибератаках
Мировая 09:22; 28.12.2016
В Турции пресечена война преступных группировок
Мировая 06:23; 26.12.2016
Руководство Литвы утверждает, что Россия в течение двух лет инфицирует литовские правительственные компьютеры
Мировая 06:15; 26.12.2016
США провоцирует развитие гонки вооружений
Больше новостей

Национальная
Национальная Сегодня 09:40
Сотрудники МЧС спасли жителей Усть-Катава от схода снежной лавины
Государственная 14:45; 06.01.2017
Трамп не считает себя противником разведки
Армия и ОПК 09:59; 06.01.2017
Новейший самолет-амфибия пополнит оснащение российского МЧС
Мировая 14:32; 05.01.2017
Обучать британцев навыкам оказания первой помощи при терактах будет мобильное приложение
Национальная 13:41; 05.01.2017
МЧС России начнет подготовку водолазов из Иордании
Армия и ОПК 11:19; 05.01.2017
Российскую Арктику прикроет радиолокационный комплекс «Сопка-2»
Больше новостей

Корпоративная
Корпоративная 16:14; 06.01.2017
В Татарстане оштрафовали 45 человек – любителей фейерверков
Корпоративная 16:55; 05.01.2017
Росгвардейцы задержали в Ставрополе группу «новогодних» стрелков
Информационная 10:14; 04.01.2017
ЦРУ представит доклад о кибератаках на американские политические организации
Корпоративная 09:54; 30.12.2016
Сотрудники ЧОПа нашли в Белоруссии угнанную в Питере иномарку
Корпоративная 11:37; 29.12.2016
На охрану мостов Центрально-Черноземного района выделят более 53 млн рублей
Видеонаблюдение 10:05; 29.12.2016
В Свердловской области установят метеостанции с функцией контроля дорожного движения
Больше новостей

Личная
Здоровье Сегодня 08:10
Родившимся после 2014 года россиянам запретят употреблять табачные изделия
Детская 12:35; 06.01.2017
В России продолжат бороться с интернет-угрозами в отношении детей
Личная 09:59; 06.01.2017
В России усовершенствуют контроль въезда и пребывания в стране иностранных мигрантов
Здоровье 11:12; 05.01.2017
В США потеряли ящик со смертельно опасными вирусами гриппа
Личная 09:41; 05.01.2017
Калининградский аэропорт Храброво обеспечат спецтехникой
Авто 16:05; 04.01.2017
Мобильные пункты обогрева спасли жизнь 122 оренбуржцев
Больше новостей

Рейтинги
Рейтинги 07:30; 19.10.2016
ТОП-5 шпионов XX века
Рейтинги 09:49; 12.10.2016
Невидимая война: ТОП-5 лучших контрразведок мира
Армия 06:25; 29.09.2016
Мир на крыле: ТОП-5 блестящих миссий российской боевой авиации
Рейтинги 06:34; 22.09.2016
ТОП-5 побед русского оружия
Рейтинги 08:54; 14.09.2016
Невидимая война: ТОП лучших разведок мира
Рейтинги 08:01; 07.09.2016
Горячие стволы: ТОП-5 лучших пистолетов мира
Больше новостей

Аналитика
Аналитика 07:44; 09.11.2016
Германия: провал попытки ужесточить санкции ЕС против России из-за Сирии
Аналитика 07:43; 09.11.2016
Жесткий Brexit выгоден европейской бюрократии
Аналитика 07:02; 08.11.2016
США: модернизация атомных бомб B61 обойдется в 9,6 млрд долларов
Аналитика 07:00; 08.11.2016
Brexit пока ставит только вопросы
Аналитика 06:59; 08.11.2016
Клинтон, Трамп и их взгляды на проблемы экономики США
Аналитика 07:39; 27.10.2016
НАТО отправляет военных в Восточную Европу и на Черное море — обзор событий
Больше новостей

Мнения
Корпоративная 11:36; 24.10.2016
Перемены, конечно, нужны, но продуманные.
Мнения 06:15; 11.10.2016
Полковник МВД в отставке Виталий Кийко: «Главное искусство ОМОНа – сочетание убеждения и демонстрации силы»
Мнения 08:57; 10.10.2016
Россия – США: тонкий лед
Мировая 07:12; 16.09.2016
Сергей Беляк: «От выборов зависит безопасность каждого человека, общества и даже всей страны»
Импортозамещение 07:22; 05.09.2016
Фермер Олег Сирота: «Нам необходимо «вылезать из кастрюль» и развиваться!»
Мнения 06:58; 12.08.2016
Крылья России: День ВВС глазами настоящего летчика
Больше новостей

Армия и ОПК
Армия и ОПК 09:59; 06.01.2017
Новейший самолет-амфибия пополнит оснащение российского МЧС
Армия и ОПК 11:19; 05.01.2017
Российскую Арктику прикроет радиолокационный комплекс «Сопка-2»
Армия и ОПК 13:48; 04.01.2017
В России предложили установить День верности воинской присяге
Армия и ОПК 12:05; 04.01.2017
Армия получит единые спецтренажеры для ракетных комплексов «Искандер-М»
Армия и ОПК 12:56; 03.01.2017
Российские корабли защитят системы залпового огня «Удав» и «Запад»
Армия и ОПК 12:05; 02.01.2017
Корабли ВМФ получат дроны корабельного базирования
Больше новостей

Спецслужбы
Национальная Сегодня 09:40
Сотрудники МЧС спасли жителей Усть-Катава от схода снежной лавины
Государственная 14:45; 06.01.2017
Трамп не считает себя противником разведки
Национальная 13:41; 05.01.2017
МЧС России начнет подготовку водолазов из Иордании
Национальная 08:45; 05.01.2017
Дональд Трамп реформирует американские разведслужбы
Национальная 07:18; 30.12.2016
Сотрудники МЧС спасли замерзающих итальянских туристок
Национальная 09:55; 28.12.2016
К 100-летию образования российских спецслужб продемонстрируют фильмы о разведчиках
Больше новостей

Охрана
Корпоративная 16:55; 05.01.2017
Росгвардейцы задержали в Ставрополе группу «новогодних» стрелков
Корпоративная 09:54; 30.12.2016
Сотрудники ЧОПа нашли в Белоруссии угнанную в Питере иномарку
Корпоративная 11:37; 29.12.2016
На охрану мостов Центрально-Черноземного района выделят более 53 млн рублей
Корпоративная 08:42; 28.12.2016
Частный охранник задержал грабителя банка в Орехово-Зуево
Корпоративная 07:41; 26.12.2016
Сотрудники ЧОПа спасли замерзающего в сугробе мужчину
Корпоративная 08:25; 20.12.2016
Охрану резиденций главы Башкирии обеспечит ЧОП «СБП»
Больше новостей

Политика
Политика 09:33; 02.01.2017
США ввели санкции против российских ФСБ и ГРУ
Политика 05:19; 30.12.2016
Россия готова сотрудничать с администрацией Дональда Трампа в сфере борьбы с терроризмом
Больше новостей

Последние новости

Facebook
Вконтакте
Twitter

Видео

Больше видео
stat