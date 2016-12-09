«Перекресток» заплатит 600 тысяч рублей штрафа за антисанитарию

Руководству торговой сети «Перекресток» за нарушение ветеринарно-санитарных правил и технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» придется выложить 600 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости».

Согласно размещенной на официальном сайте Россельхознадзора информации, сотрудники этого надзорного органа выявили существенные нарушения санитарных норм в одном из московских магазинов торговой сети «Перекресток».

В частности, маркировка мясных полуфабрикатов на момент проведения проверки не содержала всей информации о происхождении продукта, что могло позволить реализовывать на торговых площадях контрафактную и нелегально завезенную в страну продукцию.

Выяснилось, что сотрудники разделочных цехов проходят на рабочее место без обеззараживания обуви, а разделочные ножи не проходят необходимую дезинфицирующую обработку.

Особенно возмутил сотрудников Россельхознадзора факт значительного (на 6 градусов Цельсия!) превышения максимально допустимой температуры в цехе производства мясного фарша, где была зафиксирована температура 18 градусов Цельсия, что способно спровоцировать бурное развитие кишечных инфекций.

Руководству «Перекрестка» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также выписан штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ожидается, что применение таких мер воздействия заставит руководство предприятия более тщательно следить за соблюдением санитарного режима и надежно защитит жизнь и здоровье россиян, употребляющих продукты, реализуемые в многочисленных супермаркетах торговой сети «Перекресток».

Источник: ria.ru