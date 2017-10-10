18+
beta
Регистрация прошла успешно
Дополнительная информация отправлена вам на почтовый ящик
Продолжить
Вы находитесь здесь: Главная | Корпоративная | Охранные предприятия
08:48, 10 2017

Выборы в Сочи пройдут под охраной правоохранителей и сотрудников ЧОПов

Автор: Екатерина Малетина
Выборы в Сочи пройдут под охраной правоохранителей и сотрудников ЧОПов

В единый день голосования по выборам депутатов законодательного собрания Краснодарского края администрация города-курорта Сочи намерена обеспечить максимальный уровень правопорядка и антитеррористической защищенности граждан, пришедших на избирательные участки.

В городской администрации Сочи прошло внеплановое совещание, посвященное безопасному проведению выборов 10 сентября, в ходе которого обсуждались меры антитеррористической защищенности населения и надежной охраны территории избирательных участков.

По словам Анатолия Пахомова, мэра курортного Сочи, за оставшийся до дня выборов месяц городским службам необходимо устранить имеющиеся недостатки, касающиеся отсутствия на ряде избирательных участков города систем видеонаблюдения, датчиков пожарной сигнализации и систем пожаротушения, а также досмотровых рамок, препятствующих принесению на участки оружия и взрывоопасных предметов.

Уже до 25 августа все 222 избирательных участков Сочи должны быть приведены в соответствие с предъявляемыми требованиями безопасности, а уже с 1 сентября они будут взяты под контроль сотрудниками правоохранительных органов.

Для обеспечения максимально защищенного проведения выборов, руководство города намерено привлечь все силы правоохранителей и активных граждан, беспокоящихся о собственной безопасности.

В день выборов полицейские Сочи будут переведены на усиленный режим несения службы, как и сотрудники Росгвардии, МЧС и других экстренных служб. Планируется активно привлекать к патрулированию территории и наблюдению за гражданами наиболее подготовленных частных охранников, включая сотрудников казачьих ЧОПов, а также добровольных дружинников.

Фото

Теги: Анатолий Пахомов, Антитеррористическая защищенность, выборы, дружинники, избирательные участки, Краснодарский край, Сочи,

Комментарии (1)

Вернуться к статье

Вход

Вход
через социальные сети

Регистрируясь через социальные сети, вы даете согласие на получение рассылки портала.
Зарегистрироваться
Иван Иванов 18.08.2017

И это правильно!!!

Ответить

Новости партнера:

Читайте также из данного раздела:

Охрана труда
Корпоративная 06:16; 07.07.2017
Лучший специалист по охране труда работает в Татарстане
Корпоративная 06:03; 26.06.2017
Нарушение техники безопасности стало причиной смерти трех рабочих
Корпоративная 09:39; 19.05.2017
«Газпром трансгаз Екатеринбург» выбрал лучших специалистов охраны труда
Корпоративная 06:03; 15.05.2017
В Петербурге пройдет Форум промышленной безопасности
Корпоративная 14:34; 13.05.2017
В Южно-Сахалинске проходит месячник охраны труда
Корпоративная 09:13; 12.05.2017
В Москве обсудят безопасность и охрану труда
Больше новостей

Информационная
Информационная 10:14; 04.01.2017
ЦРУ представит доклад о кибератаках на американские политические организации
Информационная 17:05; 14.12.2016
Информационную инфраструктуру России возьмут под законодательную защиту
Информационная 06:28; 15.11.2016
Учетные дела российских офицеров переведут в электронный вид
Информационная 06:19; 08.11.2016
Корпорация «Ростех» защитит себя от киберугроз
Информационная 12:15; 31.10.2016
В России введут программу антикоррупционного просвещения
Информационная 14:07; 25.10.2016
Налог «на тунеядство» вызовет массовые волнения — Шаргунов
Больше новостей

Интеллектуальная собственность
Интеллектуальная собственность 14:12; 18.07.2017
Товарные знаки Корпорации ШЕРИФ – под защитой закона!
Интеллектуальная собственность 07:45; 16.01.2017
Робот-юрист Сбербанка оставит без работы 3 тысячи сотрудников
Интеллектуальная собственность 15:29; 23.12.2016
США ввели соцсеть «ВКонтакте» в свой «черный список» интеллектуальных пиратов
Интеллектуальная собственность 10:36; 19.12.2016
Право субсидирования охраны интеллектуальной собственности передали РЭЦ
Интеллектуальная собственность 06:07; 21.11.2016
Российские производители подъемных кранов оказались под угрозой кибератак
Интеллектуальная собственность 06:22; 04.11.2016
За выдачу пиратских ссылок поисковые компании будут нести ответственность
Больше новостей

Аналитика
Аналитика 11:06; 27.01.2016
Обойти запрет и поставить новый
Аналитика 18:24; 05.01.2016
Пенсия в 2016 изменится
Аналитика 14:28; 04.01.2016
Аквариум для планктона
Аналитика 20:16; 30.12.2015
СанПиН против компьютера
Аналитика 10:48; 28.12.2015
Без пособия по старости
Больше новостей

Охранные предприятия
Корпоративная Вчера 08:15
Экспозиция коммерческого транспорта в «Крокус Экспо» в полной безопасности
Корпоративная Вчера 07:56
Безопасность школьников под контролем?
Корпоративная Вчера 07:26
«Забег Добрых дел» готовится к финальному этапу
Корпоративная Вчера 07:06
Сотрудники охранной компании Дельта предотвратили возможную серию преступлений
Корпоративная 08:11; 07.09.2017
Форум лидеров в сфере безопасности человека состоялся в столице РФ
Корпоративная 07:56; 07.09.2017
ГБР «СТБ-Охрана» задержала грабителя, среагировав быстрее сигнализации
Больше новостей

Мировая
Корпоративная 15:24; 16.11.2016
Египтяне изучат опыт работы служб безопасности российских АЭС
Корпоративная 10:39; 21.10.2016
Спасти амурского тигра позволит увеличение его кормовой базы
Корпоративная 11:19; 18.10.2016
Техасский продавец отбил вооруженное нападение, не прекращая перекура
Корпоративная 16:13; 10.10.2016
В ЕС ввели тестирование кибербезопасности для компаний
Корпоративная 06:44; 08.09.2016
Российская электроника попала под санкции США
Корпоративная 13:49; 06.09.2016
Китай, Россия и Польша – страны, где проживают наилучшие программисты
Больше новостей

Видеонаблюдение
Видеонаблюдение 07:44; 17.08.2017
Видеокамеры АПК «Безопасный город» Адыгеи помогают выявлять нарушителей ПДД
Видеонаблюдение 07:49; 15.08.2017
Системы видеонаблюдения работают во всех детсадах Томска
Видеонаблюдение 07:29; 09.08.2017
Парковки «Домодедово» оснастили модулями видеонаблюдения «Паркон»
Видеонаблюдение 10:12; 04.08.2017
Видеокамеры «Безопасного города» позволяют находить автомобили должников
Видеонаблюдение 07:49; 31.07.2017
ВТБ-банк провел тестирование биометрической системы распознавания сотрудников
Видеонаблюдение 07:12; 18.07.2017
В Томских школах и детсадах установят видеокамеры «Безопасного города»
Больше новостей

Национальная
Армия и ОПК Вчера 08:59
Боевая мощь российских субмарин значительно возрастет
Национальная Вчера 08:37
ДФУ принял сотрудников МЧС в рамках круглого стола
Государственная 08:45; 07.09.2017
Безопасность работы транспорта в России – под контролем профессионалов
Государственная 06:42; 07.09.2017
АПК «Безопасный город» запустил свой Интернет-сайт
Государственная 06:16; 07.09.2017
Хакер из Татарстана атаковал правительственный сайт Курской области
Национальная 07:52; 06.09.2017
За порядок и безопасность участников авиашоу отвечали бойцы Росгвардии
Больше новостей

Корпоративная
Корпоративная Вчера 08:15
Экспозиция коммерческого транспорта в «Крокус Экспо» в полной безопасности
Корпоративная Вчера 07:56
Безопасность школьников под контролем?
Корпоративная Вчера 07:26
«Забег Добрых дел» готовится к финальному этапу
Корпоративная Вчера 07:06
Сотрудники охранной компании Дельта предотвратили возможную серию преступлений
Корпоративная 08:11; 07.09.2017
Форум лидеров в сфере безопасности человека состоялся в столице РФ
Корпоративная 07:56; 07.09.2017
ГБР «СТБ-Охрана» задержала грабителя, среагировав быстрее сигнализации
Больше новостей

Личная
Личная 06:12; 06.09.2017
В Астраханской области восстановят систему медвытрезвителей
Личная 07:26; 05.09.2017
Автобусные перевозки становятся все более опасными
Авто 07:03; 05.09.2017
В России предлагают заменить дорожные знаки
Личная 06:11; 05.09.2017
В московских парках увеличат количество тревожных кнопок
Личная 09:03; 04.09.2017
Гостиницы и отели Хабаровска получат антитеррористические «звезды»
Детская 07:03; 04.09.2017
В Липецкой области активизируют розыск пропавших детей
Больше новостей

Рейтинги
Охранные предприятия 16:02; 06.03.2017
Лучшие ЧОПы Москвы 2017г — Рейтинг
Рейтинги 07:30; 19.10.2016
ТОП-5 шпионов XX века
Рейтинги 09:49; 12.10.2016
Невидимая война: ТОП-5 лучших контрразведок мира
Армия 06:25; 29.09.2016
Мир на крыле: ТОП-5 блестящих миссий российской боевой авиации
Рейтинги 06:34; 22.09.2016
ТОП-5 побед русского оружия
Рейтинги 08:54; 14.09.2016
Невидимая война: ТОП лучших разведок мира
Больше новостей

Аналитика
Аналитика 07:44; 09.11.2016
Германия: провал попытки ужесточить санкции ЕС против России из-за Сирии
Аналитика 07:43; 09.11.2016
Жесткий Brexit выгоден европейской бюрократии
Аналитика 07:02; 08.11.2016
США: модернизация атомных бомб B61 обойдется в 9,6 млрд долларов
Аналитика 07:00; 08.11.2016
Brexit пока ставит только вопросы
Аналитика 06:59; 08.11.2016
Клинтон, Трамп и их взгляды на проблемы экономики США
Аналитика 07:39; 27.10.2016
НАТО отправляет военных в Восточную Европу и на Черное море — обзор событий
Больше новостей

Мнения
Мнения 13:26; 10.07.2017
Крестный отец русских телохранителей Дмитрий Фонарёв: «Нет закона — нет проблем!»
Корпоративная 12:23; 31.05.2017
Владимир Семёркин: «Охранники мало что делают? Это абсолютное заблуждение!»
Корпоративная 08:31; 22.05.2017
Необходимость изменений в кадровом резерве – вопрос насущный
Мнения 07:52; 09.03.2017
Исполнительный директор ЧОП «Генерал» Виталий Дмитриев: «Гастролеры с Украины? Конечно, бывают!»
Мнения 10:14; 19.01.2017
Сергей Шаргунов: «Трамп понимает, что Россия сформировала новую повестку дня»
Корпоративная 11:36; 24.10.2016
Перемены, конечно, нужны, но продуманные.
Больше новостей

Армия и ОПК
Армия и ОПК Вчера 08:59
Боевая мощь российских субмарин значительно возрастет
Армия и ОПК 07:54; 05.09.2017
Самонаводящиеся кассетные боеприпасы произвели фурор на форуме «Армия-2017»
Армия и ОПК 14:23; 01.09.2017
Эксперты поставили Российскую армию на 2-е место в мире
Армия и ОПК 07:45; 31.08.2017
Для охраны объектов ВДВ используют комплексы «Стрелец-часовой»
Армия и ОПК 08:35; 30.08.2017
Россия поставит на экспорт упрощенную модель ЗРС С-400
Армия и ОПК 08:12; 30.08.2017
На вооружение спецназа РФ вернут бесшумные пистолеты
Больше новостей

Спецслужбы
Национальная Вчера 08:37
ДФУ принял сотрудников МЧС в рамках круглого стола
Национальная 07:52; 06.09.2017
За порядок и безопасность участников авиашоу отвечали бойцы Росгвардии
Национальная 06:38; 05.09.2017
Руководителям спецслужб РФ и США следует провести внеплановую встречу
Национальная 08:21; 01.09.2017
ФСБ предотвратила совершение двух терактов
Национальная 09:05; 25.08.2017
Силовики задержали пытавшегося похитить средства с банковских карт американцев томича
Национальная 07:57; 25.08.2017
Спецслужбам Ливана удалось предотвратить теракт на борту авиалайнера
Больше новостей

Охрана
Корпоративная Вчера 08:15
Экспозиция коммерческого транспорта в «Крокус Экспо» в полной безопасности
Корпоративная Вчера 07:56
Безопасность школьников под контролем?
Корпоративная Вчера 07:26
«Забег Добрых дел» готовится к финальному этапу
Корпоративная Вчера 07:06
Сотрудники охранной компании Дельта предотвратили возможную серию преступлений
Корпоративная 08:11; 07.09.2017
Форум лидеров в сфере безопасности человека состоялся в столице РФ
Корпоративная 07:56; 07.09.2017
ГБР «СТБ-Охрана» задержала грабителя, среагировав быстрее сигнализации
Больше новостей

Политика
Государственная 19:36; 04.05.2017
Новое видео фальшивой химатаки в Сирии вбросят в Сеть на днях
Мировая 18:30; 04.05.2017
Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича
Больше новостей

Последние новости

Facebook
Вконтакте
Twitter

Видео

Больше видео
stat