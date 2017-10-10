Выборы в Сочи пройдут под охраной правоохранителей и сотрудников ЧОПов

В единый день голосования по выборам депутатов законодательного собрания Краснодарского края администрация города-курорта Сочи намерена обеспечить максимальный уровень правопорядка и антитеррористической защищенности граждан, пришедших на избирательные участки.

В городской администрации Сочи прошло внеплановое совещание, посвященное безопасному проведению выборов 10 сентября, в ходе которого обсуждались меры антитеррористической защищенности населения и надежной охраны территории избирательных участков.

По словам Анатолия Пахомова, мэра курортного Сочи, за оставшийся до дня выборов месяц городским службам необходимо устранить имеющиеся недостатки, касающиеся отсутствия на ряде избирательных участков города систем видеонаблюдения, датчиков пожарной сигнализации и систем пожаротушения, а также досмотровых рамок, препятствующих принесению на участки оружия и взрывоопасных предметов.

Уже до 25 августа все 222 избирательных участков Сочи должны быть приведены в соответствие с предъявляемыми требованиями безопасности, а уже с 1 сентября они будут взяты под контроль сотрудниками правоохранительных органов.

Для обеспечения максимально защищенного проведения выборов, руководство города намерено привлечь все силы правоохранителей и активных граждан, беспокоящихся о собственной безопасности.

В день выборов полицейские Сочи будут переведены на усиленный режим несения службы, как и сотрудники Росгвардии, МЧС и других экстренных служб. Планируется активно привлекать к патрулированию территории и наблюдению за гражданами наиболее подготовленных частных охранников, включая сотрудников казачьих ЧОПов, а также добровольных дружинников.