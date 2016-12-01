Клиентов ВТБ24 распознает биометрическая система

С 1 января банк ВТБ24 запускает пилотный проект по распознаванию клиентов онлайн-банкинга с помощью системы биометрических данных, сообщают «Известия».

Получившая условное наименование «селфи+голос» система позволит распознать голос и отпечаток пальца клиента, отправленный с iPhone или мобильного устройства, использующего программное обеспечение Android.

Пока специалисты информационной безопасности банка намерены проверить продуктивность работы данной биометрической системы распознавания пользователей лишь по голосу и отпечатку пальца, но в перспективе может быть введен целый ряд иных параметров, например, внешность клиента.

По словам руководства ВТБ24, пока данная система распознавания клиентов будет работать в пилотном режиме, используя лишь технологию распознавания отпечатка пальца пользователя интернет-банкинга.

Лишь после получения положительных отзывов пользователей и специалистов IT-безопасности будет принято решение о целесообразности полноценного внедрения подобного нововведения.

Напомним, что служба информационной безопасности ВТБ24 первой в России приступила к разработке принципиально новой технологии распознавания клиентов банка отпечатку пальца лишь в сентябре нынешнего года. К началу следующего года планируется внедрить систему идентификации пользователей по внешности и голосу.

О готовности использовать подобную технологию биометрического распознавания клиентов заявило и руководство Сбербанка, IT-специалисты которого также ведут разработки в данном направлении.

Источник: izvestia.ru