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11:49, 10 ноября 2016

Сбербанк успешно отразил массированные кибератаки из десятка государств

Автор: Покровская Ольга
Сбербанк успешно отразил массированные кибератаки из десятка государств

Фото: shutterstock

8 ноября службе безопасности Сбербанка удалось отразить серию хакерских атак, нанесенных с IP-адресов, зарегистрированных в десятках различных стран, сообщил ТАСС со ссылкой на официальное заявление банка.

Тщательно подготовленная кибератака на серверы и онлайн-ресурсы Сбербанка была проведена с помощью ботнетов, включающих десятки тысяч  машин, сигналы от которых поступали из десятков различных государств.

По словам представителя пресс-службы, первая атака была проведена утром 8 ноября, но была оперативно обнаружена и локализована подразделениями IT-безопасности банка.

Вторая атака, которая оказалась гораздо более мощной, была организована вечером этого же дня и состояла из нескольких этапов, что говорит о тщательной подготовке злоумышленников, пытавшихся «обрушить» Сбербанк именно в день выборов нового американского президента.

Благодаря профессиональной работе банковских IT-специалистов, использующих возможности отечественных компьютерных технологий защиты, новая атака также была успешно отражена.

Представитель пресс-службы Сбербанка утверждает, что в этот и последующие дни никаких сбоев в работе финансового учреждения не было, а клиенты банка не ощутили никаких проблем с использованием его компьютерных систем.

Напомним, что с 2015 года Сбербанк инвестировал в развитие систем собственной кибербезопасности более 1,5 миллиардов рублей, что дало чрезвычайно позитивные результаты, обеспечив сохранность средств клиентов, и конфиденциальной информации, связанной с финансовой деятельностью этой кредитной организации.

Ранее руководитель Сбербанка Герман Греф прогнозировал увеличение ущерба мировых банков от хакерских атак до 1 триллиона долларов к 2020 году.

Источник: ТАСС

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