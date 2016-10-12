«Samsung» просит владельцев «огнеопасных» телефонов «Galaxy Note 7» прекратить их эксплуатацию

По информации ТАСС, транснациональная компания «Samsung» призвала владельцев мобильных телефонов «Galaxy Note7» прекратить эксплуатацию устройств и держать их отключёнными до выяснения причин отмеченных в разных странах массовых самовозгораний девайсов данной модели. О подобных происшествиях с телефоном этой марки южно-корейского производителя наш портал сообщал раньше.

По просьбе «Самсунга» мировые ритейлеры ранее приостановили продажи «огнеопасного» «Galaxy Note7» на период расследования, а 11 октября 2016 г. это сделал и сам южно-корейский производитель.

При этом стартовавшая ещё летом кампания по замене находящихся в эксплуатации смартфонов марки «Note 7» на «Galaxy S7» или «Galaxy S7 Edge» с компенсацией разницы в цене набирает обороты.

По данным Корейского агентства по технологиям и стандартам, отмечает источник, в течение августа – сентября текущего года 352 тысячи из 456 тысяч телефонов были заменены на более безопасные аппараты.

Правда, решить проблемы таким путём тоже не удалось; оказалось, что заменённые гаджеты также иногда загораются. Подобные случаи были отмечены в США, Южной Корее и на Тайване.

В этой связи подозрение пало на перегрев и последующий выход из строя литий-ионных батарей, произведённых одним из партнёров-поставщиков «Самсунга».

Тем временем, каждый из случаев возгорания телефонов считается ЧП и со всей серьёзностью расследуется совместно представителями этих трёх указанных стран.

По итогам объединённого расследования будет приниматься решение, снимать ли окончательно с продажи «Galaxy Note 7».

Источник: ТАСС