России увеличится количество оформленных по европротоколу ДТП

Применение предусмотренных действующим российским законодательством норм, позволяющих оформлять дорожно-транспортные происшествия без участия полиции, позволит значительно упростить работу дорожных служб, говорится в специальном материале ТАСС.

По словам Владимира Кузина – заместителя руководителя ГИБДД, если в 2015 году страховое сообщество признавало, что количество составленных европротоколов составляло около 14% от всех случаев ДТП, то в 2016 году этот показатель составлял уже 29%.

В нынешнем году практика составления европротоколов по поводу дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудников ГИБДД будет существенно расти и может достигнуть до половины от всех случаев не криминальных ДТП.

Владимир Кузин напомнил, что если лицо, попавшее в ДТП требует составления протокола с участием сотрудника ГИБДД, то ему в этом никто не имеет права отказать. Если же обе стороны желают решить вопрос мирно, то они имеют такое же законное право сделать это без участия сотрудников правоохранительных органов, либо составить европротокол, позволяющий получить соответствующие выплаты от страховой компании.

Источник: ТАСС