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11:35, 30 ноября 2016

Конгресс США выделит $350 млн на военную помощь для Украины

Автор: Корр. ТАСС Анатолий Бочинин
Конгресс США выделит $350 млн на военную помощь для Украины

Фото: shutterstock

Конгресс США намерен выделить в будущем финансовом году 350 млн долларов для оказания военной помощи Украине, эта сумма заложена в проект оборонного бюджета. Об этом корр. ТАСС во вторник сообщил представитель аппарата комитета Сената по делам вооруженных сил.

"Для Украины заложено 350 млн долларов, эти средства можно будет использовать для предоставления военной помощи", - сказал он. При этом представитель ведомства уточнил, что решение об использовании этой суммы будет принимать президент США, никаких дополнительных условий для этого не предусмотрено.

На данный момент комитеты обеих палат Конгресса завершили согласование оборонного бюджета на 2017 финансовый год, голосование по нему намечено на конец этой недели.

Источник: ТАСС
Теги: Конгресс США, Оружие, Украина,

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Иван Иванов 30.11.2016

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