Сотрудники ЧОПа спасли из огня двух пенсионеров

Сотрудники уфимского частного охранного предприятия проявили профессионализм и спасли из горящей квартиры двух пенсионеров, сообщает официальный сайт ЧОП «Сафети-Тэк».

Наряд предприятия, осуществлявший патрулирование охраняемых объектов, обнаружил, что из окон одного из многоквартирных домов по улице Кольцевой вырываются языки пламени и валит густой дым.

Следуя служебным инструкциям, охранники незамедлительно сообщили о происшествии по телефону 112, а сами поспешили в горящую квартиру, чтобы спасти возможных пострадавших.

В кромешной тьме охранникам удалось обнаружить владельца жилья, пытавшегося на ощупь выбраться из горящей квартиры, и вывели его на улицу.

Узнав, что в очаге пожара остался товарищ хозяина квартиры, сотрудники частной охраны вновь вернулись в огонь. На диване в одной из комнат они обнаружили мужчину, находящегося в бессознательном состоянии, и на руках вынесли его из подъезда.

Вскоре на место происшествия прибыл пожарный расчет, который провел эвакуацию перепуганных жильцов пятиэтажного дома и затушил очаг возгорания.

Потерпевшие пенсионеры были переданы медицинским работникам «Скорой помощи», которые доставили их в лечебное учреждение.

В настоящее время специалисты выясняют причины возникновения пожара для привлечения виновных лиц к ответственности.

Источник: safeti-tek.ru