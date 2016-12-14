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16:29, 14 декабря 2016

Депутаты поддержали изменения в Трудовом Кодексе РФ

Автор: Покровская Ольга

Согласно предлагаемым нормам, работодатель получит гораздо больше прав для перевода работника на режим работы, связанный с неполной рабочей неделей или неполным рабочим днем.

Российские законодатели поддержали предложенный министерством труда и соцзащиты проект поправок в Трудовой Кодекс РФ, который значительно увеличит права работодателей в ущерб интересам наемных рабочих.

Теперь владелец предприятия сможет по согласованию с работником переводить его на неполный рабочий день и неполную рабочую неделю, а также выплачивать компенсацию за неиспользованный сотрудником отпуск.

Серьезно изменена и система оплаты за переработку, а также за работу в выходные и праздничные дни. Согласно поддержанным парламентариям поправкам, за первые два часа сверхурочной работы работодатель обязан будет выплатить работнику полуторный размер его почасовой оплаты, а работа в выходные и праздничные дни будет оплачиваться из расчета фактически отработанного времени.

По словам министра труда Максима Топилина, его ведомство не стремилось создать более благоприятные условия для работодателей, а порекомендовало вернуться к трудовым нормам, действовавшим во времена СССР.

Действительно, если ранее работа в выходные и праздничные дни оплачивалась в двойном размере за целый рабочий день, то теперь работодатели смогут оплачивать лишь фактически отработанное время.

При этом интересы работника, из-за производственной необходимости оставшегося без отдыха в выходной день, считаются гораздо менее важными.

Министр отмечает, что подобное нововведение пойдет на пользу водителям автотранспортных средств, которые будут освобождены от необходимости работать полный рабочий день для получения определенных бонусов, что противоречит законодательству о времени работы водителей.

Отдохнувшие водители будут намного более внимательными на дорогах, что позволит значительно снизить количество автоаварий, а также сохранить жизнь и здоровье тысяч россиян.

ohranatruda.ru

Источник: ohranatruda.ru
Теги: депутаты Госдумы РФ, изменения, Трудовой Кодекс РФ,

Комментарии (1)

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derikont1@yandex.ru 18.12.2016

Да что они охринели, в СССР оплата труда рабочего едва составляла 8-10% прибавочного рабочего времени. Но тогда были фиксированные цены на товары наподного потребления.,а образование,обучение,квартиры были безплатными. Что сейчас имеем мы и какие драконовские условия создают пигдосы?Если безпокоятся о водителях,так и пусть поправки прлводят профильно,а не приминимо ко всем. Теперь меня работодатель может фактически принудить работать в выходной день на обычных условиях. Эти жидомассонские ублюдки в кремле хрен успокоятся. Этих блядец пора скидывать.

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